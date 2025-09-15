33 года спустя первый звонок прозвучал в Кяльбаджаре

15 сентября, в День знаний, спустя 33 года в Кяльбаджаре прозвучал первый школьный звонок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, первое учебное заведение в городе, построенное после периода оккупации, начало работу в здании модульного типа.

Это здание было организовано как временное решение, чтобы школьники могли продолжить обучение.

В Кяльбаджаре продолжается строительство современного образовательного комплекса на территории 2,24 гектара. Комплекс будет включать общеобразовательную среднюю школу на 528 учеников, детский сад на 80 мест, 7 мастерских для профессионального обучения и общежитие на 70 мест.

Комплекс планируют сдать в 2026 году.

На мероприятии было отмечено, что наши соотечественники, пережившие 32 года назад тяжёлые испытания вынужденного переселения, сегодня пожинают плоды победы и становятся свидетелями возрождения жизни на родной земле.