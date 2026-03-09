 Девять школьников удалены с выпускного экзамена после обнаружения мобильных телефонов - ФОТО | 1news.az | Новости
Девять школьников удалены с выпускного экзамена после обнаружения мобильных телефонов - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:33 - Сегодня
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускные экзамены по уровню полного (11-летнего) среднего образования, в которых было предусмотрено участие 58 138 учащихся.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ГЭЦ.

В экзамене также приняли участие 52 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и т.д.).

Для того чтобы эти учащиеся могли комфортно сдать экзамен, в экзаменационных зданиях были выделены специальные аудитории. Для лиц, у которых установлена инвалидность по зрению, были назначены индивидуальные наблюдатели. Также были созданы условия для входа в здания и аудитории, а также для передвижения учащихся с ограничениями по движению.

Сегодня в 15:30 на YouTube-канале ГЭЦ состоится прямая трансляция - ответственные сотрудники ГЭЦ и эксперты дадут разъяснения по тестовым заданиям, использованным на экзамене, а также представят правильные ответы на закрытые и кодируемые задания открытого типа. Учащиеся смогут задать интересующие их вопросы в разделе комментариев во время прямого эфира.

С 10 марта в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

По предварительным данным, девять человек были удалены с экзамена из-за обнаруженных у них мобильных телефонов - указанные случаи задокументированы, по ним проводится расследование.

Поскольку проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает определённое время, публикация результатов ожидается в течение ближайших семи недель.

Участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты смогут получить на страницах ГЭЦ в социальных сетях электронную версию (в формате PDF) разъяснений ко всем тестовым заданиям, а также эталонные ответы после завершения прямой трансляции.

