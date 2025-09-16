На дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5. Круг "20 Января";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

10. Улица Мирзы Гадима Иревани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;

11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

13. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

16. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.