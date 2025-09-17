 Лиги чемпионов: «Карабах» сравнял счет на старте второго тайма - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Лиги чемпионов: «Карабах» сравнял счет на старте второго тайма - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:14 - Сегодня
Лиги чемпионов: «Карабах» сравнял счет на старте второго тайма - ОБНОВЛЕНО

"Карабах" сравнял счет (2:2) в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики".

На 48-й минуте игры отличился Камило Дуран.

16 сентября, 23:20

"Бенфика" открыла счет в матче с "Карабахом" в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 6-й минуте встречи Энцо Барренечеа срезал мяч в дальний угол после подачи с углового.

23: 03

Проходит матч «Карабах» - «Бенфика» в Лиги чемпионов УЕФА.

«Карабах» проводит стартовый матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу в Португалии.

Матч, который проходит на стадионе «Эштадиу да Луш», обслуживает бельгийский рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс.

Отметим, что на этом этапе «Карабах» также встретится с командами Англии — «Челси» и «Ливерпуль», Германии — «Айнтрахт», Италии — «Наполи», Испании — «Атлетик» и Дании — «Копенгаген».

22:40

Определились стартовые составы португальской «Бенфики» и агдамского «Карабаха», которые встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Эштадиу да Луш» начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Команды выйдут на поле в следующих составах:

«Бенфика»: Трубин, Антонио Силва, Барренечеа, Аурснес, Судаков, Павлидис, Дедич, Риос, Шельдеруп, Даль, Отаменди (К).

«Карабах»: Кочальски, Матеуш Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Дуран, Кади Борхес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

Поделиться:
763

Актуально

Политика

Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане: Эта дружба будет для меня ...

Футбол

Лиги чемпионов: «Карабах» сравнял счет на старте второго тайма - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Политика

Завершились многонациональные совместные учения сил спецназа «Вечное братство ...

Футбол

Лиги чемпионов: «Карабах» сравнял счет на старте второго тайма - ОБНОВЛЕНО

Известное испанское информационное агентство опубликовало материал о Гурбане Гурбанове

Лига чемпионов: «Карабах» проведет свой первый матч основного этапа в Португалии

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

В ФИФА и УЕФА недовольны заявлениями президента «Барселоны» Лапорты

Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения»

Игроки сборной Азербайджана получили вознаграждение за ничью с Украиной

Последние новости

Лиги чемпионов: «Карабах» сравнял счет на старте второго тайма - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:14

Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане: Эта дружба будет для меня вечной - ФОТО

Сегодня, 00:03

Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Тель-Авиву

16 / 09 / 2025, 23:55

Рубен Варданян просил суд «допросить Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МККК»

16 / 09 / 2025, 23:40

Судимый за грабеж глава армянской диаспоры стал российским депутатом

16 / 09 / 2025, 23:00

Хаменеи: прослушивание женского голоса, созданного ИИ, приравнивается к хараму

16 / 09 / 2025, 22:20

Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с президентом ОАЭ - ВИДЕО

16 / 09 / 2025, 22:00

Армия Израиля: Захват города Газа может занять несколько месяцев

16 / 09 / 2025, 21:40

Трамп повздорил с журналистом из Австралии

16 / 09 / 2025, 21:20

В афганской провинции запретили Wi-Fi

16 / 09 / 2025, 21:00

Завершились многонациональные совместные учения сил спецназа «Вечное братство – IV» - ВИДЕО

16 / 09 / 2025, 20:40

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан возрождает наследие всех религий

16 / 09 / 2025, 20:20

Задержан мужчина, избивший водителя автобуса в Баку - ВИДЕО

16 / 09 / 2025, 20:00

В одном из поселков Баку временно не будет газа

16 / 09 / 2025, 19:45

Азербайджан и ОАЭ построят два контейнерных судна

16 / 09 / 2025, 19:30

Опубликован Глобальный Инновационный Индекс - 2025

16 / 09 / 2025, 19:17

Трамп достиг соглашения с Китаем по TikTok

16 / 09 / 2025, 19:00

Известное испанское информационное агентство опубликовало материал о Гурбане Гурбанове

16 / 09 / 2025, 18:45

Завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан - ФОТО

16 / 09 / 2025, 18:25

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень

16 / 09 / 2025, 18:23
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в Баку15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22