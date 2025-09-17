Лиги чемпионов: «Карабах» сравнял счет на старте второго тайма - ОБНОВЛЕНО

"Карабах" сравнял счет (2:2) в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики".

На 48-й минуте игры отличился Камило Дуран.

16 сентября, 23:20

"Бенфика" открыла счет в матче с "Карабахом" в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 6-й минуте встречи Энцо Барренечеа срезал мяч в дальний угол после подачи с углового.

23: 03

Проходит матч «Карабах» - «Бенфика» в Лиги чемпионов УЕФА.

«Карабах» проводит стартовый матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу в Португалии.

Матч, который проходит на стадионе «Эштадиу да Луш», обслуживает бельгийский рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс.

Отметим, что на этом этапе «Карабах» также встретится с командами Англии — «Челси» и «Ливерпуль», Германии — «Айнтрахт», Италии — «Наполи», Испании — «Атлетик» и Дании — «Копенгаген».

22:40

Определились стартовые составы португальской «Бенфики» и агдамского «Карабаха», которые встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Эштадиу да Луш» начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Команды выйдут на поле в следующих составах:

«Бенфика»: Трубин, Антонио Силва, Барренечеа, Аурснес, Судаков, Павлидис, Дедич, Риос, Шельдеруп, Даль, Отаменди (К).

«Карабах»: Кочальски, Матеуш Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Дуран, Кади Борхес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.