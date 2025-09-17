Лиги чемпионов: «Карабах» сравнял счет на старте второго тайма - ОБНОВЛЕНО
"Карабах" сравнял счет (2:2) в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики".
На 48-й минуте игры отличился Камило Дуран.
16 сентября, 23:20
"Бенфика" открыла счет в матче с "Карабахом" в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
На 6-й минуте встречи Энцо Барренечеа срезал мяч в дальний угол после подачи с углового.
23: 03
Проходит матч «Карабах» - «Бенфика» в Лиги чемпионов УЕФА.
«Карабах» проводит стартовый матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу в Португалии.
Матч, который проходит на стадионе «Эштадиу да Луш», обслуживает бельгийский рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс.
Отметим, что на этом этапе «Карабах» также встретится с командами Англии — «Челси» и «Ливерпуль», Германии — «Айнтрахт», Италии — «Наполи», Испании — «Атлетик» и Дании — «Копенгаген».
22:40
Определились стартовые составы португальской «Бенфики» и агдамского «Карабаха», которые встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Матч на стадионе «Эштадиу да Луш» начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Команды выйдут на поле в следующих составах:
«Бенфика»: Трубин, Антонио Силва, Барренечеа, Аурснес, Судаков, Павлидис, Дедич, Риос, Шельдеруп, Даль, Отаменди (К).
«Карабах»: Кочальски, Матеуш Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Дуран, Кади Борхес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.