Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане: Эта дружба будет для меня вечной - ФОТО

Президент США Дональд Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане и Армении в социальной сети "Truth".

Глава Белого дома поделился совместной фотографией с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Для меня - честь помочь в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, а также быть другом этих двух великих лидеров - Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Никола Пашиняна. Эта дружба будет для меня вечной, а ещё важнее - для Соединённых Штатов Америки", - написал он.