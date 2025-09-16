 Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Тель-Авиву | 1news.az | Новости
В мире

Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Тель-Авиву

First News Media23:55 - 16 / 09 / 2025
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по израильскому объекту в Тель-Авиве.

Как передает ТАСС, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая атаковала важный объект израильского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС). Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа также утверждает, что силы повстанцев атаковали беспилотниками аэропорт Рамон, расположенный вблизи города Эйлат на юге Израиля. Обе атаки произошли вскоре после того, как израильская авиация нанесла новые удары по йеменскому порту Ходейда.

Ранее израильская армия сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В некоторых районах страны была объявлена воздушная тревога. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

191

