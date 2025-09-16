Лига чемпионов: «Карабах» проведет свой первый матч основного этапа в Португалии
"Карабах" сегодня проведет свой первый матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова станет гостем "Бенфики" в Португалии.
Матч начнется на стадионе "Эштадиу да Луш" в 23:00 по бакинскому времени. Главным судьей встречи будет бельгийский рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс.
Лига чемпионов УЕФА
Лиговый этап
I тур
16 сентября
23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан)
Главный судья: Эрик Ламбрехтс.
Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луш"
Отметим, что чемпион Азербайджана во II туре, 1 октября примет в Баку датский "Копенгаген".
