 Лига чемпионов: «Карабах» завоевал историческую победу над «Бенфикой» - ОБНОВЛЕНО
First News Media00:55 - Сегодня
Агдамский «Карабах» завоевал историческую победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Бенфики».

На 6-й минуте встречи игрок хозяев Энцо Барренечеа открыл счет. Спустя 10 минут Вангелис Павлидис увеличил преимущество своей команды до двух мячей, однако на 30 минуте полузащитник «Карабаха» Леандро Андраде отыграл один из пропущенных мячей. В первом тайме других мячей забито не было.

Вторая половина игры началась со стремительных атак агдамцев, что дало результат уже на 48-й минуте - отличился Камило Дуран. На 86-й минуте встречи Алексей Кащук забил победный гол «Карабаха».

Отметим, что подопечные Гурбана Гурбанова 1 октября в матче 2-го тура примут в Баку датский «Копенгаген».

00:52

"Карабах" забил третий гол в ворота "Бенфики" в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 86-й минуте встречи Алексей Кащук забил после серии коротких пасов с Зубиром в штрафной противника.

За три минуты до конца основного времени игры наша команда ведет в счете - 2:3.

00:14

"Карабах" сравнял счет (2:2) в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики".

На 48-й минуте игры отличился Камило Дуран.

16 сентября, 23:20

"Бенфика" открыла счет в матче с "Карабахом" в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 6-й минуте встречи Энцо Барренечеа срезал мяч в дальний угол после подачи с углового.

23: 03

Проходит матч «Карабах» - «Бенфика» в Лиги чемпионов УЕФА.

«Карабах» проводит стартовый матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу в Португалии.

Матч, который проходит на стадионе «Эштадиу да Луш», обслуживает бельгийский рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс.

Отметим, что на этом этапе «Карабах» также встретится с командами Англии — «Челси» и «Ливерпуль», Германии — «Айнтрахт», Италии — «Наполи», Испании — «Атлетик» и Дании — «Копенгаген».

22:40

Определились стартовые составы португальской «Бенфики» и агдамского «Карабаха», которые встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Эштадиу да Луш» начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Команды выйдут на поле в следующих составах:

«Бенфика»: Трубин, Антонио Силва, Барренечеа, Аурснес, Судаков, Павлидис, Дедич, Риос, Шельдеруп, Даль, Отаменди (К).

«Карабах»: Кочальски, Матеуш Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Дуран, Кади Борхес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

