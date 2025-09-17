Лига чемпионов: «Карабах» завоевал историческую победу над «Бенфикой» - ОБНОВЛЕНО

Агдамский «Карабах» завоевал историческую победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Бенфики».

На 6-й минуте встречи игрок хозяев Энцо Барренечеа открыл счет. Спустя 10 минут Вангелис Павлидис увеличил преимущество своей команды до двух мячей, однако на 30 минуте полузащитник «Карабаха» Леандро Андраде отыграл один из пропущенных мячей. В первом тайме других мячей забито не было.

Вторая половина игры началась со стремительных атак агдамцев, что дало результат уже на 48-й минуте - отличился Камило Дуран. На 86-й минуте встречи Алексей Кащук забил победный гол «Карабаха».

Отметим, что подопечные Гурбана Гурбанова 1 октября в матче 2-го тура примут в Баку датский «Копенгаген».

Определились стартовые составы португальской «Бенфики» и агдамского «Карабаха», которые встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Эштадиу да Луш» начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Команды выйдут на поле в следующих составах:

«Бенфика»: Трубин, Антонио Силва, Барренечеа, Аурснес, Судаков, Павлидис, Дедич, Риос, Шельдеруп, Даль, Отаменди (К).

«Карабах»: Кочальски, Матеуш Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Дуран, Кади Борхес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.