Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с президентом ОАЭ - ВИДЕО
На странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети Х размещена публикация со встречи главы государства с находящимся в стране лидером ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
President Ilham Aliyev met with President of the United Arab Emirates Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, who arrived in the Republic of Azerbaijan on an official visit. (16.09.2025) pic.twitter.com/SJ98P1A74E — Ilham Aliyev (@presidentaz) September 16, 2025
