Судимый за грабеж глава армянской диаспоры стал российским депутатом
Имевший судимость глава армянской диаспоры Сочи Сос Мартиросян стал депутатом этого города.
Об этом сообщается на официальном городском портале Сочи.
Судя по опубликованным результатам выборов, Мартиросян — несмотря на приписку о том, что у политика имелась судимость за грабеж в составе группы лиц по предварительному сговору — набрал больше всех голосов в своем избирательном округе — 30,93 процента.
Согласно российскому избирательному законодательству, судимый гражданин имеет право участвовать в выборах в качестве кандидата лишь в случае погашения или снятия судимости.
