Президент США Дональд Трамп повздорил с журналистом из Австралии Джоном Лайонсом из-за вопроса о бизнесе, пообещав пожаловаться лидеру его страны.

Инцидент произошел в эфире Bloomberg TV.

Журналист поинтересовался у главы Белого дома, должен ли действующий президент «так активно» заниматься бизнесом. Трамп отверг его слова и отметил, что предпринимательской деятельностью занимаются его дети.

Затем он спросил, откуда Лайонс родом, а тот ответил, что приехал из Австралии.

«По моему мнению, вы сейчас очень вредите Австралии. А они [австралийские власти] очень хотят ладить со мной. Ваш лидер скоро приедет сюда, чтобы увидеться со мной. Я расскажу ему о вашем плохом тоне, вы могли задать этот вопрос более вежливо», — подчеркнул президент США.

После этих слов журналист попытался вступить с Трампом в полемику, на что американский лидер приказал ему замолчать.