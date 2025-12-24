 Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня

First News Media13:00 - Сегодня
Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня

Вопрос визита Папы Римского Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня.

Об этом Report заявил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете.

При этом он считает маловероятным, что такой визит может состояться в следующем году.

"Сомневаюсь, что визит может состояться уже в следующем году. Он (Папа римский - ред.). получил много приглашений, при этом в течение года он совершает лишь 5–6 зарубежных визитов. (…) Если это (визит – ред.) произойдет во второй или третий год, то это уже будет большим достижением", - отметил Фекете.

Отвечая на вопрос о возможности визита Папы Римского на открытие католической церкви Святого Иоанна Павла II, которую планируется построить в Баку, он подчеркнул, что это станет большим подарком:

"Если Папа приедет на открытие церкви, то для нас (верующих – ред.) это станет большим подарком. Но это уже зависит от возможности его графика", - добавил Фекете.

Поделиться:
261

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди

Xроника

Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву

Xроника

Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Политика

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама ...

Общество

Срок содержания под стражей бывшего начальника структуры Минобороны Азербайджана продлен

Маршрутный автобус загорелся на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

«Опасность повсюду!»: Как киберугрозы подстерегают нас там, где мы чувствуем себя в безопасности - ВИДЕО

В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами на экзаменах - ПОДРОБНОСТИ

Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди

В АПБА разъяснили информацию о ввозе мясной продукции из Сомали

Салман Бабазаде: «Наша цель — позиционировать Bolt Business как долгосрочного и надёжного партнёра для компаний»

Последние новости

Срок содержания под стражей бывшего начальника структуры Минобороны Азербайджана продлен

Сегодня, 13:50

Маршрутный автобус загорелся на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сегодня, 13:47

Армянскую церковь лишат права собственности на земельные участки

Сегодня, 13:45

Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 13:40

«Опасность повсюду!»: Как киберугрозы подстерегают нас там, где мы чувствуем себя в безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 13:28

Азербайджанец Самир Фарзалибеков о работе с Джеймсом Кэмероном: «Это был незабываемый опыт» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:22

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева - ВИДЕО

Сегодня, 13:18

В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

Сегодня, 13:15

Дорожная полиция напоминает о безопасности при обгоне и маневрировании

Сегодня, 13:10

Военнослужащий ГПС Азербайджана скончался в Турции

Сегодня, 13:05

Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня

Сегодня, 13:00

Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме

Сегодня, 12:55

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран сдал положительный тест на наркотики - Fanatik

Сегодня, 12:50

«Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли и не только: Названы худшие сериалы 2025 года – ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Пашинян: Историческая Армения говорит нам: «не идите по моему пути»

Сегодня, 12:40

Оверчук сообщил о планах расширения экспорта в Армению через Азербайджан

Сегодня, 12:38

Рассел Брэнд снова обвиняется в сексуальных преступлениях

Сегодня, 12:35

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 12:33

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:27
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00