Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.