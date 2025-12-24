Дорожная полиция напоминает о безопасности при обгоне и маневрировании

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям, которым напомнила, что значительная часть тяжёлых дорожно-транспортных происшествий происходит именно из-за нарушения правил обгона и маневрирования.

В обращении дорожной полиции отмечается, что непродуманный выезд на встречную полосу, неправильная оценка видимости дороги, превышение скорости и чрезмерная самоуверенность могут в один миг обернуться необратимой трагедией - такое рискованное решение ставит под угрозу не только самого водителя, но и невинных людей на дороге.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей следовать следующим правилам:

- Осуществляйте обгон только там, где это разрешено и безопасно;

- Отдавайте предпочтение ответственности, а не поспешности;

- Помните, что несколько секунд выгоды не стоят того, чтобы рисковать жизнями.

«Соблюдайте правила - сохраняйте свою жизнь и жизни других», - отмечают в дорожной полиции.