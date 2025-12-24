В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

В кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку впервые в истории была проведена Божественная литургия на азербайджанском языке.

Как сообщили в Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, перевод богослужебных текстов велся с 2022 года с благословения духовенства. В марте 2024 года был издан православный молитвослов на азербайджанском, после чего перевели последовательности таинств и ряд других богослужебных текстов.

Песнопения литургии были адаптированы для исполнения с нотами, что позволило провести полноценное богослужение на родном языке прихожан. Литургию возглавил настоятель собора протоиерей Дионисий Свечников при участии духовенства епархии. За богослужением присутствовал епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий.

Молитву слушали православные азербайджанцы, для которых возможность участвовать в службе на родном языке стала значимым событием.

Источник: Minval

Джамиля Суджадинова