 В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

First News Media13:15 - Сегодня
В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

В кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку впервые в истории была проведена Божественная литургия на азербайджанском языке.

Как сообщили в Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, перевод богослужебных текстов велся с 2022 года с благословения духовенства. В марте 2024 года был издан православный молитвослов на азербайджанском, после чего перевели последовательности таинств и ряд других богослужебных текстов.

Песнопения литургии были адаптированы для исполнения с нотами, что позволило провести полноценное богослужение на родном языке прихожан. Литургию возглавил настоятель собора протоиерей Дионисий Свечников при участии духовенства епархии. За богослужением присутствовал епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий.

Молитву слушали православные азербайджанцы, для которых возможность участвовать в службе на родном языке стала значимым событием.

Источник: Minval

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
178

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди

Xроника

Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву

Xроника

Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Политика

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама ...

Общество

Маршрутный автобус загорелся на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

«Опасность повсюду!»: Как киберугрозы подстерегают нас там, где мы чувствуем себя в безопасности - ВИДЕО

В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

Дорожная полиция напоминает о безопасности при обгоне и маневрировании

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Почему выпускные экзамены проводятся в марте? – Разъяснение Малейки Аббасзаде

Салман Бабазаде: «Наша цель — позиционировать Bolt Business как долгосрочного и надёжного партнёра для компаний»

Скончалась мама Анара Мамедханова

Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди

Последние новости

Маршрутный автобус загорелся на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сегодня, 13:47

Армянскую церковь лишат права собственности на земельные участки

Сегодня, 13:45

Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 13:40

«Опасность повсюду!»: Как киберугрозы подстерегают нас там, где мы чувствуем себя в безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 13:28

Азербайджанец Самир Фарзалибеков о работе с Джеймсом Кэмероном: «Это был незабываемый опыт» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:22

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева - ВИДЕО

Сегодня, 13:18

В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

Сегодня, 13:15

Дорожная полиция напоминает о безопасности при обгоне и маневрировании

Сегодня, 13:10

Военнослужащий ГПС Азербайджана скончался в Турции

Сегодня, 13:05

Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня

Сегодня, 13:00

Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме

Сегодня, 12:55

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран сдал положительный тест на наркотики - Fanatik

Сегодня, 12:50

«Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли и не только: Названы худшие сериалы 2025 года – ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Пашинян: Историческая Армения говорит нам: «не идите по моему пути»

Сегодня, 12:40

Оверчук сообщил о планах расширения экспорта в Армению через Азербайджан

Сегодня, 12:38

Рассел Брэнд снова обвиняется в сексуальных преступлениях

Сегодня, 12:35

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 12:33

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:27

Трамп призвал «усыпить» ведущего телеканала CBS

Сегодня, 12:25
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00