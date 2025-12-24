Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева.
«Победоносный лидер победоносного народа!! С днем рождения, господин Президент!!!» - говорится в посте.
Qalib Xalqın Qalib Lideri!! Ad gününüz mübarək cənab Prezident!!! pic.twitter.com/j6w1MMnLxO— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 24, 2025
