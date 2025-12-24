Армянскую церковь лишат права собственности на земельные участки

Власти Армении намерены отозвать у Церкви право собственности на земельные участки и оставить лишь право на безвозмездное пользование ими.

Проект поправок к Земельному кодексу включен в повестку завтрашнего заседания и признает утратившей силу соответствующую статью в кодексе, закрепляющую за Первопрестольным Эчмиадзином право собственности на церковные земли.

Авторы решения ссылаются на то, что еще одна статья в том же кодексе предполагает право Церкви на безвозмездное пользование земельными участками.

Изменение статуса земель происходит на фоне противостояния властей и высшего духовенства, которое обострилось после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в адрес иерархов и его инициативы изменить порядок избрания католикоса с усилением роли государства. На этом фоне по различным обвинениям были арестованы главы нескольких епархий, а также руководитель канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

