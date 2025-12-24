«Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли и не только: Названы худшие сериалы 2025 года – ВИДЕО

TV-критики одного из самых авторитетных и влиятельных международных изданий, посвящённых индустрии развлечений, - Variety назвали худшие сериалы уходящего года.

В редакции Variety считают, что телевизионный мир 2025 года остаётся слишком огромным, чтобы смотреть всё, подчеркивая, что среди множества новых сериалов особенно неприятно включить шоу, которое ты с нетерпением ждал, а оно разочаровало.

В этом году TV-критики Variety Элисон Херман и Арамиде Тинубу выделили восемь сериалов, которые они определённо не стали бы рекомендовать зрителям. В списке есть спин-оффы, повторяющиеся идеи и проекты с многообещающими концепциями, которые не раскрыли свой потенциал. Несколько сериалов уже были закрыты, что подтверждает, что редакция Variety была не одна в своей оценке.

Худшими сериалами уходящего года, по версии TV-критиков Variety, стали следующие проекты:

«НУЛЕВОЙ ДЕНЬ» (Netflix)

Сюжет: Бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса и многочисленных жертв по всей стране. В поисках правды он вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (Prime Video)

Сюжет: Детектив из Лос-Анджелеса Марк Мичам присоединяется к секретной оперативной группе, члены которой работают под прикрытием в различных правоохранительных органах. Его цель - найти убийцу офицера из министерства внутренней безопасности. В ходе расследования он раскрывает масштабный заговор, который угрожает убить миллионы людей в городе.

«ПУЛЬС» (Netflix)

Сюжет: Молодая врач скорой помощи Дэнни Симмс неожиданно получает повышение в одном из самых загруженных травматологических центров Майами. Столкнувшись с давлением новой должности и сложными пациентами, она также вынуждена справляться с трудностями в отношениях с бывшим главой отделения Ксандером Филлипсом, с которым у нее завязывается роман.

«ОПАСНЫЕ ЧИСЛА» (Apple TV+)

Сюжет: Гениальный студент-математик находится на пороге важнейшего открытия, когда таинственный враг пытается ему помешать. Стремясь найти ответы и распутать заговор, не лишившись при этом жизни, он объединяется с правительственным агентом.

«БЕГЛЕЦЫ» (Prime Video)

Сюжет: После выпуска из школы Чарли Купер с друзьями создаёт музыкальную группу. Вместе они посвящают всё лето репетициям, стремясь достичь славы, решают возникающие проблемы и влюбляются.

«ШЕРИФ ОКРУГА» (CBS)

Сюжет: Мики Фокс временно исполняет обязанности шерифа в округе Эджуотер в Калифорнии. Мики одновременно наводит порядок на улицах, борется за возможность занять постоянный пост, воспитывает дочь и сталкивается с трудностями в личной жизни. Однажды с помощью мобильного приложения женщина узнаёт, что её дочь Скай находится не там, где она должна быть.

«ФОРС-МАЖОРЫ: ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (NBC)

Сюжет: Тед Блэк, бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, представляет интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе.

«СПИСОК СМЕРТНИКОВ: ТЁМНЫЙ ВОЛК» (Prime Video)

Сюжет: Бен Эдвардс, элитный «морской котик», сталкивается с переломным моментом в своей карьере. После роковой операции он теряет статус в SEAL и вынужден стать оперативником теневого подразделения ЦРУ.

