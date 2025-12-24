«Опасность повсюду!»: Как киберугрозы подстерегают нас там, где мы чувствуем себя в безопасности - ВИДЕО

В современном цифровом мире опасность может скрываться в самых привычных местах: предложение работы, бесплатный Wi-Fi, письмо с информацией о повышении зарплаты или привлекательная акция в социальной сети - всё это может стать источником киберугроз.

Об этом предупреждает Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта в подготовленном под девизом «Təhlükə hər yerdədir!» (Опасность повсюду) информационном видео.

Основная цель нижеприведенного для просмотра ролика - обратить внимание пользователей на риски и научить распознавать потенциально опасные ситуации в интернете.