Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Президент России Владимир Путин 24 декабря позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Президент России поздравил главу нашего государства с днём рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждённые на последней встрече президентов Азербайджана и России, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также по региональной повестке.