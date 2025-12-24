Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Президент России Владимир Путин 24 декабря позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.
Президент России поздравил главу нашего государства с днём рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждённые на последней встрече президентов Азербайджана и России, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также по региональной повестке.
568