Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

24 декабря Президент Республики Сербия Александар Вучич позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Александар Вучич поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи Президента Ильхама Алиева и Президента Александара Вучича, подчеркнуто успешное развитие партнерства между двумя странами в различных сферах.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.