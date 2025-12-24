 Рассел Брэнд снова обвиняется в сексуальных преступлениях | 1news.az | Новости
Рассел Брэнд снова обвиняется в сексуальных преступлениях

First News Media12:35 - Сегодня
Телеведущий, комик и актёр Рассел Брэнд столкнулся с дополнительными обвинениями по уголовным статьям, включая изнасилование, сообщает полиция.

По данным полиции, Королевская прокуратура санкционировала предъявление новых обвинений в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении двух женщин. Ранее Брэнд не признавал себя виновным по пяти пунктам обвинения, связанным с действиями в отношении четырёх женщин, включая два случая изнасилования, два сексуального насилия и один - непристойного поведения.

50-летний Брэнд должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 20 января 2026 года по новым обвинениям, которые, как утверждается, относятся к событиям 2009 года и затрагивают двух разных женщин.

Первоначальное судебное разбирательство по пяти пунктам обвинения, якобы имевшим место в 1999–2005 годах в центральном Лондоне и Борнмуте, запланировано на 16 июня 2026 года в Королевском суде Саутварка.

По данным прокуратуры, обвинения включают изнасилование в Борнмуте в 1999 году, непристойное поведение в Вестминстере в 2001 году, сексуальные домогательства в период 2004–2005 годов и оральное изнасилование в 2004 году в Вестминстере.

Детектив-инспектор Тарик Фаруки отметил, что все женщины, подавшие заявления, получают поддержку от специально подготовленных сотрудников полиции.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова

