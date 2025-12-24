Азербайджанец Самир Фарзалибеков о работе с Джеймсом Кэмероном: «Это был незабываемый опыт» - ФОТО - ВИДЕО

Самир Фарзалибеков рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о работе со всемирно известным канадским кинорежиссером и кинопродюсером Джеймсом Кэмероном над третьей частью франшизы «Аватар».

«Я начал работу над проектом «Аватар: Пламя и пепел» два с половиной года назад в качестве специалиста по освещению на съёмочной площадке, а позже мне представилась возможность занять должность ведущего специалиста по освещению. Я невероятно благодарен всем, кто сделал это возможным, а также всей команде Weta (одна из крупнейших мировых компаний, занимающихся производством визуальных эффектов для кино и телевидения – прим. ред.) за постоянную поддержку на протяжении всего пути. Этот опыт был незабываемым и, без сомнений, стал самым ярким событием в моей карьере на сегодняшний день. Фильм выглядит потрясающе — это действительно та картина, которую нужно увидеть на большом экране», - отмечает С.Фарзалибеков.

Сюжет фильма «Аватар: Пламя и пепел»: Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем Нави во главе с Варанг.

Читайте по теме:

Азербайджанец Самир Фарзалибеков принял участие в работе над «Аватаром-2» - ФОТО – ВИДЕО

Азербайджанец Самир Фарзалибеков принял участие в работе над «Аватаром-3» - ВИДЕО