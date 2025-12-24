Пашинян: Историческая Армения говорит нам: «не идите по моему пути»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Санкт-Петербурга коснулся уроков, извлеченных из истории армянского народа.

Как сообщает Арменпресс, по словам Пашиняна, история армянского народа в виртуальном диалоге учит нас не повторять ее. «В виртуальном диалоге историческая Армения говорит мне: не идите по моему пути, не делайте Республику Армения частью исторической Армении, потому что она — реальное государство», — сказал премьер-министр.