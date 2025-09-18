Новый ресторан McDonald’s открылся напротив Port Baku Mall - ФОТО

В центре Баку открылся 33-й ресторан McDonald’s Azərbaycan. Новый ресторан расположен в Насиминском районе, рядом с Port Baku Mall, по адресу улица К. Сафаралиевой, 133.

В открытии ресторана приняли участие председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Али-заде и предприниматель Рамин Гаджиев.

Ресторан рассчитан на 125 гостей и выполнен в современном in-store формате — в дизайне «Luna», который сочетает стильные архитектурные решения и функциональную планировку, создавая комфортную атмосферу для посетителей.

Как и в других ресторанах McDonald’s Azərbaycan, здесь внедрены современные технологии обслуживания — интерактивные киоски самообслуживания (EOTF), а также table service — подача заказа непосредственно к столу. В ресторане работает кофейня McCafé с широким выбором кофейных напитков и десертов. Для удобства гостей также доступна услуга McDelivery, которая позволяет заказывать еду как домой, так и в офис.

С открытием нового ресторана McDonald’s было создано 75 рабочих мест. Сегодня McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой более 3000 граждан Азербайджана по всей стране.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, уже более 25 лет вносит свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.