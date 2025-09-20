Состоялась церемония официальной встречи Президента Руанды - ФОТО
20 сентября в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Руанда Поля Кагаме, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Руанды был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Руанды Поля Кагаме.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Руанды.
Прозвучали государственные гимны Республики Руанда и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Руанды Полем Кагаме.
Главы государств сделали официальное фото.
