Президент Ильхам Алиев посетил «Баку Белый город» - ФОТО

29 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили «Баку Белый город».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства, первая леди и их дочери ознакомились со скульптурным комплексом «Карабахские скакуны», а также с работами, проводимыми в квартале Бабек, посадили первые дубы в парке Дубовой площади, приняли участие в открытии площади «Заман» и расположенного здесь пешеходного моста.