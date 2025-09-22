В следующем учебном году в Стамбуле начнет работать азербайджанская школа

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью журналистам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр отметил, что здание для школы было выделено Турцией:

«В настоящее время в здании ведутся ремонтные работы. Мы посчитали это необходимым, поскольку в Стамбуле проживает большое количество граждан Азербайджана. В школе будет использоваться учебный контент Турции и Азербайджана. Азербайджанская школа будет способствовать тому, чтобы дети наших соотечественников, проживающих там, получали образование на родном языке и в национальном духе, а также укреплять сотрудничество в сфере образования между двумя странами»

«Эта возможность имеет важное значение для дальнейшего укрепления образовательного сотрудничества между двумя братскими государствами», - подчеркивает Э.Амруллаев.