Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с председателем и главным исполнительным директором Neuberger Berman - ФОТО

22 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с председателем и генеральным исполнительным директором компании Neuberger Berman Джорджем Уокером.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и компанией Neuberger Berman.

Подчеркнув, что наша страна придает большое значение расширению сотрудничества с международными финансовыми институтами и влиятельными инвестиционными компаниями, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем успешном продолжении партнерства с компанией Neuberger Berman.

В ходе беседы было отмечено, что плодотворное партнерство Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с этой компанией с 2016 года способствовало развитию финансового сектора нашей страны и расширению ее международных инвестиционных возможностей.

Проинформировав о глобальной финансовой и инвестиционной деятельности возглавляемой им компании, Джордж Уокер выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном. Подчеркнув важность для компании происходящих в регионе экономических процессов, он сказал, что в настоящее время оцениваются имеющиеся возможности для расширения партнерства в рамках новых проектов.

Отметим, что основанная в Нью-Йорке в 1939 году Neuberger Berman является глобальной компанией по управлению инвестициями. В настоящее время компания управляет активами на сумму более полутриллиона долларов США для международных институтов, консультантов и индивидуальных инвесторов.