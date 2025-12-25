Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов

Назначены председатель коллегии суда апелляционной инстанции, председатель суда первой инстанции и судьи ряда судов первой инстанции.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"С учетом предложений Судебно-правового совета, руководствуясь пунктами 9 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В соответствии со статьей 94 и частью второй статьи 97 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях», изменить должности следующих судей:

по судам апелляционной инстанции:

1.1. Назначить Самеда Фахраддин оглу Джафарова председателем Коммерческой коллегии Бакинского апелляционного суда;

по судам по тяжким преступлениям:

1.2. Освободить Мурада Шамхал оглу Асланова от должности судьи Лянкяранского районного суда и назначить его судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

1.3. Освободить Фирдовси Зюльфю оглу Алиева от должности судьи и председателя Масаллинского районного суда и назначить его судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

1.4. Освободить Камиля Чингиз оглу Алиева от должности судьи Евлахского районного суда и назначить его судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

1.5. Освободить Айгюн Арзу гызы Гурбанову от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначить ее судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

1.6. Освободить Асифа Амрах оглу Алиева от должности судьи Гянджинского городского суда и назначить его судьей Сумгайытского суда по тяжким преступлениям;

по административным судам:

1.7. Освободить Натига Авяз оглу Исмаилова от должности судьи Шамахинского районного суда и назначить его судьей Бакинского административного суда;

1.8. Освободить Рамина Низамеддин оглу Гулиева от должности судьи Наримановского районного суда города Баку и назначить его судьей Бакинского административного суда;

1.9. Освободить Фарида Надир оглу Алиева от должности судьи Товузского районного суда и назначить его судьей Гянджинского административного суда;

по коммерческим судам:

1.10. Освободить Хадиджу Алиджаббар гызы Сафарли от должности судьи Гянджинского городского суда и назначить ее судьей Гянджинского коммерческого суда;

по районным судам города Баку:

1.11. Освободить Рашада Сейлан оглу Мамедова от должности судьи и председателя Гянджинского коммерческого суда и назначить его судьей и председателем Сабунчинского районного суда города Баку;

1.12. Освободить Саиду Гусейнага гызы Мамедову от должности судьи Ширванского городского суда и назначить ее судьей Бинагадинского районного суда города Баку;

1.13. Освободить Фуада Бахруз оглу Бабашова от должности судьи Бардинского районного суда и назначить его судьей Сабунчинского районного суда города Баку;

по районным (городским) судам:

1.14. Освободить Вюсалю Ядигяр гызы Мамедову от должности судьи Хачмазского районного суда и назначить ее судьей Сумгайытского городского суда.

2. В соответствии со статьями 94 и 96 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» назначить судьями судов первой инстанции следующих судей:

по судам по тяжким преступлениям:

Бакинский суд по тяжким преступлениям

Гулиева Вугара Эльбрус оглу

Намазова Фарида Ариф оглу

Гянджинский суд по тяжким преступлениям

Мамедзаде Микаила Маариф оглу

Велиева Эльшана Яшар оглу

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям

Мамедова Неймата Хюсян оглу

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям

Джафарзаде Ильхама Низами оглу

Шекинский суд по тяжким преступлениям

Мамедова Халига Муса оглу

по административным судам:

Бакинский административный суд

Бабаева Айдына Вахид оглу

Джалалова Бахлула Мамедджафар оглу

Ализаде Фариза Ариз оглу

Мусаеву Ляман Самир гызы

Гянджинский административный суд

Алиеву Гюльшан Талыб гызы

по коммерческим судам:

Бакинский коммерческий суд

Намазову Гюнай Рустам гызы

Ширванский коммерческий суд

Аббасова Заура Вахид оглу

по районным судам города Баку:

Бинагадинский районный суд города Баку

Багирова Замига Рашид оглу

Хатаинский районный суд города Баку

Абдуллаеву Айнур Айдын гызы

Эйвазову Самиру Али гызы

Хазарский районный суд города Баку

Рустамова Эмина Шахин оглу

Гарадагский районный суд города Баку

Асланову Гюльнар Фаиг гызы

Насиминский районный суд города Баку

Аббасова Наиля Ибад оглу

Гейдарову Афсану Эльбрус гызы

Сабунчинский районный суд города Баку

Мирзалиева Руслана Асад оглу

Раджабову Эльнуру Гусейн гызы

Сураханский районный суд города Баку

Керимова Намига Хасрат оглу

Мирзоеву Фирузу Фуад гызы

Мирзоеву Унсуят Гаджимехди гызы

Ясамальский районный суд города Баку

Султанову Мамедову Айшан Рамиз гызы

по районным (городским) судам:

Агджабединский районный суд

Мусаева Шахали Джалал оглу

Гянджинский городской суд

Ализаде Эльхана Новруз оглу

Фархадова Фуада Алирза оглу

Лянкяранский районный суд

Панахова Анара Эльман оглу

Нефтчалинский районный суд

Гулиева Самира Идрис оглу

Сальянский районный суд

Мамедли Аннаги Абдул оглу

Самухский районный суд

Керимову Тарифу Абульфат гызы

Сумгайытский городской суд

Хахиеву Шабнам Салим гызы

Гулиева Рамиза Мубариз оглу

Шамкирский районный суд

Мухаммади Хаваят Кямаледдин гызы

Ширванский городской суд

Мустафаева Джейхуна Мустафа оглу.

3.В соответствии со статьями 94 и 96 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях», назначить следующих кандидатов на должность судей судьями судов первой инстанции:

по военным судам:

Военный суд Нахчыванской Автономной Республики

Эминова Азиза Мурсал оглу

Гянджинский военный суд

Шабандаеву Тахмину Алистан гызы

по районным судам Нахчыванской Автономной Республики:

Бабекский районный суд

Ахмедову Айнур Авяз гызы

По районным судам города Баку:

Бинагадинский районный суд города Баку

Ибрагимли Тогрула Салман оглу

Юсифову Улькяр Физули гызы

Хатаинский районный суд города Баку

Ализаде Орхана Арзухан оглу

Рамазанова Зафара Акиф оглу

Хазарский районный суд города Баку

Гусейнову Мелек Бахтияр гызы

Магеррамова Вугара Сарван оглу

Гарадагский районный суд города Баку

Махсудову Улькяр Талех гызы

Мамедову Нигяр Керем гызы

Наримановский районный суд города Баку

Азизову Шабнур Рафаил гызы

Насиминский районный суд города Баку

Гасанова Ильяса Ингилаб оглу

Исмаилову Сабину Вугар гызы

Сабунчинский районный суд города Баку

Сулейманова Джавида Логман оглу

Сураханский районный суд города Баку

Мамедова Мамеда Ахмед оглу

по районным (городским) судам:

Абшеронский районный суд

Эминбейли Мухаммеда Мухтар оглу

Теймур-Заде Эльвина Расиф оглу

Агджабединский районный суд

Алмамедова Наримана Али оглу

Агстафинский районный суд

Гасанова Джавада Иса оглу

Бейляганский районный суд

Исламова Тамерлана Джалил оглу

Бардинский районный суд

Гусейнгулиеву Ламию Габиль гызы

Билясуварский районный суд

Алиеву Айтекин Гюльали гызы

Гянджинский городской суд

Бабазаде Улькяр Агамалы гызы

Байрамову Кямалю Фатулла гызы

Мамедову Наргиз Рамиз гызы

Геранбойский районный суд

Велиева Кязыма Интигам оглу

Гёйчайский районный суд

Джамалзаде Джавида Ахмед оглу

Хачмазский районный суд

Агазаде Нармин Джалал гызы

Ханкендинский городской суд

Ниязову Сакину Мирза гызы

Кюрдамирский районный суд

Мухтарова Мухтара Ариф оглу

Гахский районный суд

Мирзазаде Асима Вилаят оглу

Газахский районный суд

Мамедову Нигяр Ибрагим гызы

Габалинский районный суд

Аббасзаде Наргиз Мирзали гызы

Губинский районный суд

Газыбекова Ибрагима Мехман оглу

Гусарский районный суд

Сафарли Гюнель Адиль гызы

Лачинский районный суд

Мустафаева Джавидана Мустафа оглу

Лянкяранский районный суд

Мургузова Эльмира Ильгар оглу

Масаллинский районный суд

Гасымлы Фидан Лятиф гызы

Огузский районный суд

Алиева Рашада Айыл оглу

Саатлинский районный суд

Джамилову Айгюн Фархад гызы

Сумгайытский городской суд

Магеррамова Вюсала Рафи оглу

Шекинский районный суд

Мовлаева Азера Айдын оглу

Ширванский городской суд

Аббасову Нармин Бахтияр гызы

Евлахский районный суд

Джафарову Ругийю Ульфат гызы.

4.Части 1 и 3 настоящего Распоряжения вступают в силу со дня подписания, часть 2-я – с 12 января 2026 года", - говорится в документе.