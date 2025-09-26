 Названа дата ввода в эксплуатацию железной дороги Агдам-Ханкенди | 1news.az | Новости
Общество

Названа дата ввода в эксплуатацию железной дороги Агдам-Ханкенди

First News Media15:35 - Сегодня
До конца 2026 года планируется открытие как железной дороги Агдам-Ханкенди, так и Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ариф Агаев на мероприятии, посвященном началу пассажирских перевозок по маршруту Гянджа–Мингячевир–Агстафа.

Он отметил, что следующий проект в Карабахе связан со строительством железной дороги Агдам-Ханкенди.

«3 июля этого года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса. Проектирование линии завершено. Кроме того, готовятся концептуальные проекты станций Аскеран и Ходжалы, начато проектирование Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса. Наряду с Карабахом, железнодорожная инфраструктура восстанавливается и в Восточно-Зангезурском экономическом регионе. Завершено 84 процента проектных работ и 67 процентов строительно-монтажных работ на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд», — подчеркнул заместитель председателя.

