Завершено расследование громкого дела об убийстве и поджоге в поселке Гобу

Завершено расследование по уголовному делу в отношении Эмина Рамазанова, обвиняемого в умышленном убийстве с особой жестокостью, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном уничтожении имущества путём поджога, повлекшем причинение крупного ущерба.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что 9 июля 2021 года Эмин Рамазанов совместно с отцом Джахангиром Рамазанлы и другими лицами, действуя по предварительному сговору, с целью мести нанесли Ульфату Годжатову множественные ножевые ранения, умышленно убив его с особой жестокостью, а затем, вылив на тело погибшего, а также в комнатах и коридоре дома дизельное топливо и подожгли, умышленно уничтожив имущество и причинив потерпевшему крупный материальный ущерб.

Отмечается, что на основании собранных доказательств 21 мая 2022 года Джахангиру Рамазанлы было предъявлено окончательное обвинение по статьям 120.2.1, 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью, совершённое группой лиц по предварительному сговору), 186.2.1 и 186.2.2 (умышленное уничтожение имущества путём поджога, повлекшее причинение крупного ущерба потерпевшему).

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста, а уголовное дело направлено для рассмотрения по подсудности в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

По выделенному в отдельное производство делу Эмин Рамазанов был привлечён в качестве обвиняемого по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и 186.2.2 (умышленное уничтожение имущества путём поджога, повлекшее причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса и объявлен в розыск. По решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий 20 мая текущего года разыскиваемый обвиняемый Эмин Рамазанов был задержан и привлечён к следствию.

Э.Рамазанову было предъявлено окончательное обвинение по статьям 120.2.1, 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью, совершённое группой лиц по предварительному сговору), 186.2.1 и 186.2.2 (умышленное уничтожение имущества путём поджога, повлекшее причинение крупного ущерба потерпевшему) Уголовного кодекса. Уголовное дело направлено для рассмотрения по подсудности в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Феликс Вишневецкий