Общество

На ряде улиц столицы наблюдаются пробки - ФОТО

First News Media08:40 - Сегодня
На ряде улиц столицы наблюдаются пробки - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

