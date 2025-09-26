Жаловавшийся на условия в детском доме №3 Мухаммед приговорен к 10 годам заключения
Мухаммед Гаджиев (2006 г.р.), известный скандалом в детском доме №3 в Баку, арестован.
Как сообщает Oхu.Az, юноша, выросший в этом детском доме и впоследствии помещённый в психиатрическую больницу №1, обвиняется в применении насилия и совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Согласно обвинению, находясь в детском доме №3, он совершил действия сексуального характера в отношении мальчика 2012 года рождения и вступил с ним в противоестественную половую связь.
Гаджиев был задержан сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. После завершения расследования дело было передано в суд.
Выступая на процессе, Мухаммед Гаджиев не признал вину и заявил, что стал жертвой оговора из-за своих высказываний о негативных событиях в детдоме №3. Он отметил, что якобы не был осведомлён о сути обвинений.
Потерпевший - мальчик 2012 года рождения - в суде сообщил, что подвергся сексуальному насилию со стороны Мухаммеда Гаджиева.
После допроса свидетелей судебное следствие было завершено, и подсудимому вынесен приговор. Суд приговорил юношу к 10 годам лишения свободы.
Следует отметить, что Мухаммед Гаджиев был помещён в детский дом №3, так как лишился родительской опеки и был выгнан на улицу сводным братом. До 4-го класса он получал индивидуальное образование в средней школе №29 города Баку.
После смерти родителей он окончил 4-й класс, бросил школу и был помещен в детдом №3. Проживая там, Мухаммед неоднократно жаловался на условия содержани. Позднее, по обращению руководства детского дома, он был помещен в Республиканскую психиатрическую больницу №1 Министерства здравоохранения. Через некоторое время Гаджиева выписали из больницы.
