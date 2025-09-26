Тяжелое ДТП в Сабирабаде: Легковушка выехала под грузовик - ВИДЕО

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге Гаджигабул-Горадиз на территории Сабирабадского района 20 сентября около 23:00.

В ходе предварительного расследования было установлено, что водитель автомобиля «Toyota Prius», нарушив требование знака «Уступите дорогу», внезапно выехал на главную дорогу со второстепенной и столкнулся с движущимся грузовиком «Mercedes».

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь напоминает водителям о необходимости неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков независимо от интенсивности движения на дороге и времени суток, а при выезде со второстепенной дороги на главную начинать движение следует только убедившись в полной безопасности движения.

Нарушение этих правил приводит к внезапным столкновениям и, во многих случаях, к серьёзным последствиям.