Начинается период бонусов по зарплатным и пенсионным картам

Birbank расширяет спектр уникальных возможностей для своих клиентов.

Таким образом, теперь платежи, совершаемые с использованием зарплатных и пенсионных карт, принадлежащих Kapital Bank, приносят бонусы. Для этого достаточно выбрать подходящие категории бонусов в мобильном приложении Birbank. Отметим, что бонусы ежемесячно обновляются и дают пользователям возможность получать вознаграждения по 4 различным направлениям. К этим категориям относятся оплата телефона, интернета, коммунальных и телевизионных услуг, а также покупки в маркетах, расходы в кафе и ресторанах, услуги такси, аптеки, отели, автозаправочные станции и другие сервисы.

Накопленные бонусы можно использовать через мобильное приложение Birbank для оплаты коммунальных и мобильных услуг, а также в m10, Birmarket, BakıKart QR, Trendyol и тысячах партнёрских магазинов.

Нововведение, которое вводится поэтапно начиная с сентября, вскоре станет доступно ещё большему количеству клиентов.

Подробную информацию можно найти на сайте: birbonus.az

Bir Bonus – единая программа лояльности экосистемы Bir. Она позволяет пользователям зарабатывать и использовать бонусы вместе с Birbank, m10, Birmarket и другими брендами экосистемы, а также в тысячах партнёрских точек. Клиенты экосистемы автоматически подключаются к программе Bir Bonus и получают возможность воспользоваться всеми её преимуществами. Бонусы можно легко использовать – от билетов BakıKart до заказов на Trendyol и покупок в Birmarket или пополнения мобильного баланса.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

