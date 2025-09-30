 Состоялась встреча Ильхама Алиева с Серджо Маттареллой в расширенном составе - ФОТО | 1news.az | Новости
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Серджо Маттареллой в расширенном составе - ФОТО

First News Media19:27 - Сегодня
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Серджо Маттареллой в расширенном составе - ФОТО

30 сентября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в расширенном составе.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Тепло приветствую Вас, добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Это – проявление дружественных и партнерских отношений между Италией и Азербайджаном.

Мы часто встречаемся с Вами в Риме. В то же время это Ваш второй официальный визит в Азербайджан. Во время встречи с Вами в прошлом году я пригласил Вас в Азербайджан, благодарю за то, что Вы приняли мое приглашение.

Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо. Мы уже обсудили несколько важных вопросов. Наше сотрудничество многогранно, оно, можно сказать, охватывает многие сферы – от энергетики до промышленного производства, а в настоящее время и сферу образования. Это сотрудничество имеет действительно стратегическое значение, и могу сказать, что подписанная пять лет назад Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве реализуется в полном объеме.

Наши отношения в то же время важны и для развития региона, в котором мы расположены, они положительно влияют на наши отношения с Европейским Союзом. Италия всегда поддерживала налаживание нами более тесных отношений с Европейским Союзом, и мы благодарны Вам за это.

Конечно, в энергетическом секторе достигнуто много весомых результатов. Мы уже говорили об этом. Теперь мы продолжим это обсуждение в более широком формате. Разумеется, мы можем по праву поздравить друг друга с результатами. Но наши планы шире. Вопросы реализации новых проектов в энергетической сфере, как в двустороннем формате с Италией, так и с Европейским Союзом в целом, очень важны, и мы успешно работаем над ними.

Завтра нас ждет замечательное событие – мы вместе примем участие в открытии нового здания Итало-Азербайджанского университета. По сути, это наш проект дружбы, и с момента его запуска до реализации прошло всего три года. В 2022 году я издал соответствующее Распоряжение, и сотни студентов уже получают образование. Конечно же, они станут посланниками итало-азербайджанской дружбы. Они получат прекрасное образование и еще больше укрепят нашу дружбу.

Еще раз приветствую Вас и еще раз говорю: «Добро пожаловать».

Х Х Х

Президент Италии Серджо Маттарелла сказал:

-Господин Президент, благодарю Вас. Как я уже отметил во время нашей встречи, я рад вновь посетить в Баку. Искренне рад снова видеть Вас в Баку спустя 7 лет. Это подтверждение глубокой дружбы, связывающей наши страны, нашего многогранного стратегического партнерства.

Ваш визит в Рим также является еще одним наглядным примером наших дружеских связей. Мы очень ценим стратегическое партнерство между нашими странами. Эти отношения продолжают развиваться и охватывают многие сферы. Они имеют большое значение и для будущего.

Для меня большая честь завтра принять участие вместе с Вами в открытии нового кампуса университета. Это еще раз доказывает, что партнерство между нашими странами не ограничивается только экономической сферой. Это также пример высокого уровня наших культурных связей, которые в будущем откроют новые горизонты для сотрудничества нашей молодежи.

Выражаю Вам глубокую признательность за Ваше приглашение. Это также повод для наших новых встреч в будущем.

