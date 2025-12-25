 Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

First News Media21:00 - Сегодня
Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В послании говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас с днем рождения!

Ваш жизненный путь – это путь твердого, волевого и мужественного человека, обладающего огромным чувством ответственности и преданности своему народу.

Известно, что за столько лет работы Вы сделали очень много для граждан Азербайджанской Республики, для их благополучия и безопасности, стойко и достойно проявляя себя в самых трудных ситуациях, решая поставленные задачи любой сложности.

Проводимый Вами курс на преобразования в Азербайджанской Республике, укрепление политической стабильности и национальной экономики, повышение благосостояния народа — все это обеспечило Вам высочайшее доверие народа.

Убежден, что Вами будет сделано немало шагов к светлому будущему, опыт работы и ответственность помогут реализовать все задуманное в интересах азербайджанского народа.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и благополучия Вам и Вашим родным и близким!"

Поделиться:
280

Актуально

Общество

Расследование крушения самолёта AZAL: опубликованы промежуточные выводы комиссии

Xроника

Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика

Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

Общество

Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

Xроника

Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов

Награждены азербайджанские спортсмены и специалисты в области спорта

Утверждена Госпрограмма развития официальной статистики до 2031 года

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с объявлением «Года Градостроительства и Архитектуры» - ФОТО

Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Последние новости

Останки пропавшего три года назад жителя Хачмаза найдены во дворе его дома - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:00

Продлен срок ареста задержанного СГБ экс-председателя Совета старейшин Имишлинского района

Сегодня, 20:40

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран освобожден

Сегодня, 20:20

Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов

Сегодня, 20:00

Два столичных района останутся без газа

Сегодня, 19:48

МИД РФ: Москва видит позитивную динамику в диалоге Баку и Еревана

Сегодня, 19:30

Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

Сегодня, 19:17

Казахстан экстрадировал в Азербайджан объявленного в международный розыск гражданина

Сегодня, 19:00

Великое возвращение: еще 83 семьи вернулись в Агдам - ФОТО

Сегодня, 18:46

Расследование крушения самолёта AZAL: опубликованы промежуточные выводы комиссии

Сегодня, 18:30

Стала известна причина смерти актрисы Веры Алентовой ВИДЕО

Сегодня, 18:22

Задержаны лица, незаконно завладевшие криптовалютой на сумму 1 миллион манатов

Сегодня, 18:15

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил посла Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 18:13

Армения недовольна ценами на транзит грузов из Азербайджана через Грузию

Сегодня, 17:58

Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана застрелен в Тегеране

Сегодня, 17:35

Захарова о расследовании крушения самолета AZAL: Надеемся, сообща закроем все остающиеся вопросы

Сегодня, 17:30

Euronews о том, как Баку меняет городской транспорт в интересах людей, а не автомобилей – ВИДЕО

Сегодня, 17:15

В Баку доверие к другу обернулось кражей с банковской карты

Сегодня, 17:13

В Баку задержан наркокурьер на Land Rover, у которого изъято 17 кг марихуаны – ВИДЕО

Сегодня, 17:07
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00