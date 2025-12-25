Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В послании говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас с днем рождения!

Ваш жизненный путь – это путь твердого, волевого и мужественного человека, обладающего огромным чувством ответственности и преданности своему народу.

Известно, что за столько лет работы Вы сделали очень много для граждан Азербайджанской Республики, для их благополучия и безопасности, стойко и достойно проявляя себя в самых трудных ситуациях, решая поставленные задачи любой сложности.

Проводимый Вами курс на преобразования в Азербайджанской Республике, укрепление политической стабильности и национальной экономики, повышение благосостояния народа — все это обеспечило Вам высочайшее доверие народа.

Убежден, что Вами будет сделано немало шагов к светлому будущему, опыт работы и ответственность помогут реализовать все задуманное в интересах азербайджанского народа.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и благополучия Вам и Вашим родным и близким!"