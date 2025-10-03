Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову объявили иноагентом

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов и включил в него бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову, которая ворвалась в эфир с антивоенным плакатом, передает РБК.

Минюст утверждает, что все она распространяла недостоверную информацию о "принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике" и выступала против военных действий в Украине. Овсянникова не живет в России, отметили в Минюсте.

Марина Овсянникова - российская тележурналистка. В марте 2022 года, будучи редактором на "Первом канале", во время прямого эфира новостей вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. За это журналистку оштрафовали, после она уволилась и уехала в Германию. Летом того же года Овсянникова вернулась в Россию, где ее дважды оштрафовали. В августе в ее отношении возбудили уголовное дело о дискредитации армии, в октябре она сбежала из-под домашнего ареста и вместе с дочерью переехала в Париж.