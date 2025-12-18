 Состав с топливом для Армении отправлен с ж/д станции Беюк-Кясик | 1news.az | Новости
Состав с топливом для Армении отправлен с ж/д станции Беюк-Кясик

First News Media23:55 - 18 / 12 / 2025
Состав с топливом для Армении отправлен с ж/д станции Беюк-Кясик

Железнодорожный состав с нефтепродукцией для Армении отправлен со станции Беюк-Кясик в Агстафинском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, вечером в четверг со станции Беюк-Кясик был отправлен ж/д состав ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) из 22 вагонов с 1 220 тонн автомобильного топлива марки "АИ-95".

Груз будет доставлен в Армению через Грузию.

Отметим, что перевозки в этом направлении продолжаются после решения президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре этого года о снятии ограничений на транзит грузов в Армению, действовавших со времен оккупации азербайджанских земель.

Таким образом, сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начала поставку азербайджанской нефтепродукции в Армению.

