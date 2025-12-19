В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Диляры Алиевой, от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова;
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
9. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
10. Круг "20 Января";
11. Проспект Зии Буниятова, от перекрестка с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Бадамдарское шоссе, в направлении центра.