Лейла Алиева встретилась со специальным представителем Европейского регионального офиса ВОЗ - ФОТО

18 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась со специальным представителем Европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам климата и здоровья Роббом Батлером.

На встрече Лейле Алиевой была вручена специальная награда Всемирной организации здравоохранения за эффективную деятельность в сфере климата и здоровья, активное участие и просветительскую работу в рамках COP29, а также поддержку деятельности Панъевропейской комиссии ВОЗ по вопросам здравоохранения и климата.

В ходе беседы была представлена подробная информация о проектах Общественного объединения IDEA, направленных на снижение негативных последствий изменения климата, были обсуждены возможности сотрудничества между ВОЗ и Азербайджаном в данной сфере.

Стороны обменялись мнениями о потенциальном воздействии снижения уровня Каспийского моря на экологию и здоровье человека, обсудили возможности реализации совместных инициатив и усиления международных призывов в этом направлении, в том числе перспективы присоединения Азербайджана к сети ВОЗ «Здоровые города».

Кроме того, были рассмотрены вопросы влияния чистого воздуха на здоровье человека, сокращения загрязнения воздуха и усиления просветительских мероприятий в данной области.