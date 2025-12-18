Президент Грузии: Напряженность между Азербайджаном и Арменией близка к завершению

Существовавшая в Южном Кавказе напряженная ситуация между Арменией и Азербайджаном близка к завершению.



Как сообщает грузинское бюро AПA, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместном брифинге в Белграде со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Он отметил, что Южный Кавказ остаётся одним из ключевых регионов между Востоком и Западом.



«У сербов также откроются большие возможности, связанные с этим коридором. Мы будем поддерживать более тесные связи с балканскими странами через Чёрное море. Это позволит включать в двустороннюю повестку больше вопросов», − добавил Кавелашвили.

В свою очередь, Вучич подчеркнул важное стратегическое положение Грузии в мире:

«Грузия − прекрасная страна с выходом к Чёрному морю, граничащая с Россией, Азербайджаном, Турцией и Арменией».

По словам президента, вскоре начнутся стратегические переговоры о подписании соглашения о свободной торговле между Сербией и Грузией. Также он подчеркнул, что в ближайшее время в Тбилиси откроется посольство Сербии.