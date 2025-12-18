Бакинский приют протянул руку помощи семье из Шри-Ланки - ВИДЕО

Семья граждан Шри-Ланки приехала в Баку в качестве туристов, но когда они планировали вернуться домой, их страну охватила природная катастрофа из-за проливных дождей, и авиарейсы были временно приостановлены.

"Сейчас мужчина временно проживает в отеле, однако у него нет постоянного жилья и регулярного питания. Чтобы обеспечить безопасность его жены, она была размещена в нашем приюте", - сообщила в соцсети детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

По словам, М.Зейналовой, муж ежедневно интересуется состоянием супруги, старается найти средства для жизни и с нетерпением ждёт возможности вернуться домой. Приют оказывает им необходимую поддержку, а друг семьи внимательно следит за ситуацией. Международная организация по миграции также помогает обеспечить обратные билеты.