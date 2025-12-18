NYT: Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить приказ Путина и потребовать от Украины капитуляции

Бывший замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину отказался выполнять приказ Владимира Путина и призывать Киев к капитуляции, заявляя, что он «готов к аресту или расстрелу».

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, перед полномасштабным российским вторжением в Украину Козак подготовил для Путина обширную записку, в которой рассказал о вероятных негативных последствиях войны для России, включая пророческое предупреждение о возможности вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

21 февраля на закрытой части заседания Совбеза РФ Козак сказал, что Украина будет сопротивляться российским военным, санкции будут жесткими, а геополитическое положение РФ значительно ухудшится, пишет NYT.

По данным издания, после этого заявления Путин приказал всем чиновникам, кроме Козака и постоянных членов Совбеза, покинуть заседание. Затем он попросил замглавы АП повторить свои аргументы. Вскоре политик отпустил всех, кроме Козака, и спросил у него: «Что это? <...> Почему вы против этого?»

Как утверждают источники NYT, через несколько часов после начала войны глава Офиса президента Украины Андрей Ермак позвонил Козаку. Российский чиновник заявил, что хочет как можно быстрее добиться мирного урегулирования путем переговоров.

На второй день российского вторжения Козак вел переговоры о прекращении огня уже с помощником Владимира Зеленского Давидом Арахамией, заявляют собеседники издания. По их словам, соглашение предусматривало гарантии безопасности и вывод российских войск со всей территории Украины, кроме Крыма и Донбасса.

По словам источников, вечером 25 февраля Путин связался с Козаком по защищенной линии и обрушился на него с критикой за превышение полномочий. Он потребовал, чтобы чиновник сообщил Киеву о готовности России вести переговоры только о капитуляции Украины. Козак отказал ему и заявил, что «готов к аресту или расстрелу» из-за своего решения.

Позднее замглавы АП все же согласился передать Украине требование о капитуляции, утверждают собеседники издания. По их словам, он созвонился с Арахамией, а Путин молча слушал. Украинский чиновник отказался подчиняться Кремлю.

На следующий день первый замглавы АП Сергей Кириенко сказал Козаку, что вести переговоры с Украиной будет Владимир Мединский, пишет NYT.

Несмотря на прямой конфликт с Путиным, Козак продолжал работать в здании администрации президента России, говорят собеседники издания. По их словам, там он встречался с несколькими неофициальными посланниками Запада и заявлял им, что у него по-прежнему есть доступ к Путину.

По данным NYT, через некоторое время Путин предложил Козаку внести предложения по улучшению экономического климата в России. В своей записке чиновник призвал начать переговоры с Украиной и провести внутренние реформы, направленные на либерализацию страны. Так, Козак предложил сделать российскую судебную систему независимой от надзора силовиков, говорится в публикации.

В сентябре 2025 года стало известно, что Козак уходит в отставку с поста замруководителя администрации президента. По данным NYT, он все еще проживает в Москве, но ездит лечиться в Израиль, а также в Турцию и ОАЭ.

Источник: novayagazeta.eu