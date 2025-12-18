 NYT: Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить приказ Путина и потребовать от Украины капитуляции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

NYT: Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить приказ Путина и потребовать от Украины капитуляции

First News Media21:20 - Сегодня
NYT: Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить приказ Путина и потребовать от Украины капитуляции

Бывший замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину отказался выполнять приказ Владимира Путина и призывать Киев к капитуляции, заявляя, что он «готов к аресту или расстрелу».

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, перед полномасштабным российским вторжением в Украину Козак подготовил для Путина обширную записку, в которой рассказал о вероятных негативных последствиях войны для России, включая пророческое предупреждение о возможности вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

21 февраля на закрытой части заседания Совбеза РФ Козак сказал, что Украина будет сопротивляться российским военным, санкции будут жесткими, а геополитическое положение РФ значительно ухудшится, пишет NYT.

По данным издания, после этого заявления Путин приказал всем чиновникам, кроме Козака и постоянных членов Совбеза, покинуть заседание. Затем он попросил замглавы АП повторить свои аргументы. Вскоре политик отпустил всех, кроме Козака, и спросил у него: «Что это? <...> Почему вы против этого?»

Как утверждают источники NYT, через несколько часов после начала войны глава Офиса президента Украины Андрей Ермак позвонил Козаку. Российский чиновник заявил, что хочет как можно быстрее добиться мирного урегулирования путем переговоров.

На второй день российского вторжения Козак вел переговоры о прекращении огня уже с помощником Владимира Зеленского Давидом Арахамией, заявляют собеседники издания. По их словам, соглашение предусматривало гарантии безопасности и вывод российских войск со всей территории Украины, кроме Крыма и Донбасса.

По словам источников, вечером 25 февраля Путин связался с Козаком по защищенной линии и обрушился на него с критикой за превышение полномочий. Он потребовал, чтобы чиновник сообщил Киеву о готовности России вести переговоры только о капитуляции Украины. Козак отказал ему и заявил, что «готов к аресту или расстрелу» из-за своего решения.

Позднее замглавы АП все же согласился передать Украине требование о капитуляции, утверждают собеседники издания. По их словам, он созвонился с Арахамией, а Путин молча слушал. Украинский чиновник отказался подчиняться Кремлю.

На следующий день первый замглавы АП Сергей Кириенко сказал Козаку, что вести переговоры с Украиной будет Владимир Мединский, пишет NYT.

Несмотря на прямой конфликт с Путиным, Козак продолжал работать в здании администрации президента России, говорят собеседники издания. По их словам, там он встречался с несколькими неофициальными посланниками Запада и заявлял им, что у него по-прежнему есть доступ к Путину.

По данным NYT, через некоторое время Путин предложил Козаку внести предложения по улучшению экономического климата в России. В своей записке чиновник призвал начать переговоры с Украиной и провести внутренние реформы, направленные на либерализацию страны. Так, Козак предложил сделать российскую судебную систему независимой от надзора силовиков, говорится в публикации.

В сентябре 2025 года стало известно, что Козак уходит в отставку с поста замруководителя администрации президента. По данным NYT, он все еще проживает в Москве, но ездит лечиться в Израиль, а также в Турцию и ОАЭ.

Источник: novayagazeta.eu

Поделиться:
399

Актуально

Мнение

Лицемерие и двойные стандарты: как ЕС подрывает мирный процесс на Южном Кавказе

Общество

Прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa - СУД

Экономика

Цена на золото пробила рекорд

Общество

Лейла Алиева встретилась со специальным представителем Европейского ...

В мире

NYT: Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить приказ Путина и потребовать от Украины капитуляции

Пезешкиан: Иран не стремится к войне и не планирует создавать ядерное оружие

Рютте: Три страны не поддержат вступление Украины в НАТО

Пашинян: У карабахских армян есть дом - это Армения

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Путин появится в Простоквашино

Двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже в Сиднее во время празднования Хануки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Подмосковье подросток напал на школьников, выясняя их национальность, погиб ребенок - ФОТО

Дочь известной турецкой певицы Гюллю арестована по делу об убийстве

Последние новости

Прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa - СУД

Сегодня, 22:00

Резидент-координатор ООН проинформирована о деятельности по разминированию

Сегодня, 21:40

NYT: Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить приказ Путина и потребовать от Украины капитуляции

Сегодня, 21:20

Цена на золото пробила рекорд

Сегодня, 21:00

Лейла Алиева встретилась со специальным представителем Европейского регионального офиса ВОЗ - ФОТО

Сегодня, 20:45

В Хырдалане произошло обрушение дорожного полотна - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Бакинский приют протянул руку помощи семье из Шри-Ланки - ВИДЕО

Сегодня, 20:21

Президент Грузии: Напряженность между Азербайджаном и Арменией близка к завершению

Сегодня, 20:00

Хотел разнять драку - лишился жизни: трагедия в бакинском кафе

Сегодня, 19:45

Пезешкиан: Иран не стремится к войне и не планирует создавать ядерное оружие

Сегодня, 19:30

Убийство матери троих детей в Гусаре: Бывший муж перерезал горло ножницами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:13

Рютте: Три страны не поддержат вступление Украины в НАТО

Сегодня, 19:00

Азербайджан спустя 9 лет возобновил импорт куриного мяса из Китая

Сегодня, 18:45

Новые подробности смерти 18-летнего внука Мирмахмуда Миралиоглу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Вход в ряд заповедников Азербайджана для иностранцев подорожает

Сегодня, 18:15

Торжественно отмечен 50-летний юбилей Азербайджанского университета архитектуры и строительства - ФОТО

Сегодня, 18:05

Лицемерие и двойные стандарты: как ЕС подрывает мирный процесс на Южном Кавказе

Сегодня, 18:02

Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию представлен коллективу - ФОТО

Сегодня, 17:55

Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам - ФОТО

Сегодня, 17:52

Пашинян: У карабахских армян есть дом - это Армения

Сегодня, 17:37
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00