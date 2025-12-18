Резидент-координатор ООН проинформирована о деятельности по разминированию

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Как сообщили в ANAMA, на встрече была предоставлена информация о ходе гуманитарных работ по разминированию на освобожденных от оккупации территориях и реализуемых проектах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по Рамочному документу о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 годы, подписанному между Правительством Азербайджана и ООН.

В. Сулейманов выразил благодарность резиденту-координатору, срок полномочий которой завершается в нашей стране, за плодотворное сотрудничество в области гуманитарного разминирования во время ее деятельности в Азербайджане и пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

В. Андреева отметила тесное сотрудничество между ANAMA и ООН в области гуманитарного разминирования в Азербайджане, а также пожелала успехов в деятельности по разминированию и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.