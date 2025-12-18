Лукашенко: Беларусь не хочет воевать, сидеть в болотах и землянках

Беларуси не нужна война, она больше не хочет сидеть в болотах и землянках.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Не поддавайтесь этим разговорам, что по ядерным объектам будут нанесены удары. А что, если против нас будут воевать, нас что, гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары. И будут наносить удары, как модно говорить, по центрам принятия решений - по нам с вами. Это главное. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить войны. Мы уже наелись этой войны, еще поколение, как я говорил, не умерло то, которое воевало. Нам этой войны не надо. Наше счастье - в мирной жизни. Мы не хотим больше сидеть в болотах и землянках", - заявил Лукашенко.

Как отметил президент, "чтобы этого не случилось, надо быть сильными", так как "сильных всегда и везде уважали". По его словам, "на сегодняшний день тяжелая ситуация", но белорусы должны выстоять. За пять лет санкций страна этому научилась, добавил он.