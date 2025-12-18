В США обсудили роль TRIPP в контексте коммуникаций в евразийском регионе

В Американо-азербайджанской торговой палате состоялся круглый стол на тему "TRIPP – Евразийская коммуникация в новом стратегическом ландшафте США".

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в США.

Согласно информации, посол Хазар Ибрагим подчеркнул важность использования нынешнего импульса в рамках реализации проекта TRIPP.

На обсуждениях выступили послы Армении, Кыргызстана, представители дипмиссий Турции, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Туркменистана.

В дискуссиях также приняли участие делегаты Госдепартамента и Министерства торговли США.