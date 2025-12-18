В США обсудили роль TRIPP в контексте коммуникаций в евразийском регионе
В Американо-азербайджанской торговой палате состоялся круглый стол на тему "TRIPP – Евразийская коммуникация в новом стратегическом ландшафте США".
Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в США.
Согласно информации, посол Хазар Ибрагим подчеркнул важность использования нынешнего импульса в рамках реализации проекта TRIPP.
На обсуждениях выступили послы Армении, Кыргызстана, представители дипмиссий Турции, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Туркменистана.
В дискуссиях также приняли участие делегаты Госдепартамента и Министерства торговли США.
