Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 10-летию социальной программы ASAN Məktub - ФОТО

First News Media23:00 - 18 / 12 / 2025
18 декабря в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики состоялось мероприятие, посвященное 10-летию социальной программы ASAN Məktub.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Мероприятие, в котором также принимали участие волонтеры ASAN, дети, нуждающиеся в социальной поддержке, и другие гости, началось с ознакомления с центрами ASAN xidmət и Bilim Bakı. Гостям было рассказано о деятельности 7-го центра ASAN xidmət в Баку, а также об инновационных решениях, применяемых в центрах ASAN xidmət и в системе госуслуг. Отмечалось, что в настоящее время интеллектуальная продукция Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева взяла на себя обязательство по исполнению одного из писем, закрепленном на дереве ASAN Məktub.

В ходе ознакомления с мобильным автобусом ASAN xidmət отмечалось, что основной целью является обеспечение более удобного, доступного и инновационного предоставления государственных услуг.

Деятельность центра Bilim Bakı была встречена с большим интересом. Отмечалось, что работа центра направлена на развитие знаний и навыков учащихся в возрасте 6-14 лет в сфере технологий, инноваций, науки и предпринимательства. Основная цель - повысить интерес школьников к этим направлениям и привить им знания и навыки, соответствующие современным требованиям.

Официальная часть мероприятия началась с показа видеоролика, посвященного 10-летней деятельности социальной программы ASAN Məktub. Сообщалось, что социальная программа ASAN Məktub Организации «Волонтеры ASAN» реализуется с 2015 года с целью исполнения желаний детей в возрасте от 3 до 14 лет, нуждающихся в социальной поддержке, чтобы подарить им радость, окружить вниманием и заботой. В рамках программы на сегодняшний день в целом по 56 регионам реализованы желания, отраженные в 10 512 письмах.

Гостям также была представлена информация о проекте «Согрей и ты одно сердце» (Bir qəlbi də sən isit). Подчеркивалось, что в рамках проекта при поддержке граждан в течение декабря исполняются желания детей в возрасте от 3 до 14 лет, нуждающихся в социальной заботе. На сегодняшний день в различных регионах страны реализованы мечты более чем 2,5 тыс. детей.

Затем в рамках программы «Глашатай культуры» (Mədəniyyət Carçısı) Организации «Волонтеры ASAN» прозвучали музыкальные произведения и были продемонстрированы танцевальные номера.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также ознакомилась со стендами ASAN Məktub, Yaşıl ASAN и ABAD.

Мероприятие продолжилось акцией по посадке деревьев, организованной во дворе Госагентства.

В рамках мероприятия детям из детских домов учреждений социальных услуг номер 1, 2 и 3, а также воспитанникам Центров социальных услуг были преподнесены различные подарки.

