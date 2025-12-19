 Германия приветствует отправку поезда с нефтепродуктами из Азербайджана в Армению | 1news.az | Новости
Германия приветствует отправку поезда с нефтепродуктами из Азербайджана в Армению

First News Media08:45 - Сегодня
Германия выразила одобрение в связи с отправкой грузового поезда с нефтепродуктами из Азербайджана в Армению.

Как сообщает Trend, об этом Никлас Вагнер, директор Министерства иностранных дел Германии по делам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, сообщил на платформе X.

Он отметил: «После трех десятилетий конфликта грузовой поезд с нефтепродуктами отправляется из Азербайджана в Армению. Это событие является не только большим достижением для обеих сторон, но и важным шагом на пути экономического сотрудничества между Азербайджаном и Арменией».

Стоит подчеркнуть, что 19 декабря SOCAR доставила в Армению первую партию нефти местного производства.

В 22 вагонах было отправлено 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95 грузовым поездом ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

156

