Германия приветствует отправку поезда с нефтепродуктами из Азербайджана в Армению

Германия выразила одобрение в связи с отправкой грузового поезда с нефтепродуктами из Азербайджана в Армению.

Как сообщает Trend, об этом Никлас Вагнер, директор Министерства иностранных дел Германии по делам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, сообщил на платформе X.

Он отметил: «После трех десятилетий конфликта грузовой поезд с нефтепродуктами отправляется из Азербайджана в Армению. Это событие является не только большим достижением для обеих сторон, но и важным шагом на пути экономического сотрудничества между Азербайджаном и Арменией».

Стоит подчеркнуть, что 19 декабря SOCAR доставила в Армению первую партию нефти местного производства.

В 22 вагонах было отправлено 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95 грузовым поездом ЗАО «Азербайджанские железные дороги».